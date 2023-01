Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 136 Semester 2, Chapter 7: Paragraph 2

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 136 semester 2.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 136, terdapat tugas Collecting Information dalam Chapter 7.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 136 memuat soal untuk mengisi kata yang kosong pada paragraph 2

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 136.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 138 Semester 2, Chapter 7: Collecting Information

Collecting Information

When he was twelve years old, Dayang Sumbi __________ Sangkuriang to bring her a deer’s __________.

But after many days in the __________, he could not fi nd a __________.

He did not want to __________ his mother, so he killed Tumang and __________ his heart home and __________ it to his mother.

Because of her __________ to Tumang, Dayang Sumbi __________ it was his heart, not

a __________ heart.

She got very angry __________ Sangkuriang.

She hit him with __________ wood on his forehead, and __________ him to go away.

__________ wounded, Sangkuriang left her and the __________.

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 Halaman 109 Semester 2, Ayo Kita Diskusikan, Perbedaan Model Atom