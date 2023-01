Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 139 Semester 2, Chapter 7: Reflecting

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 139 semester 2.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 139, terdapat tugas Reflecting dalam Chapter 7.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 139 memuat soal untuk melengkapi kalimat dari bacaan Sangkuriang.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orangtua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 139.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 136 Semester 2, Chapter 7: Paragraph 2

Reflecting

We will work in groups to reflect on our learning. We will discuss to complete the statements in the box.

# I have learnt many new words from Sangkuriang, they are _______________________________

________________________________________

# I have learnt from the main character, Sangkuriang, that ________________________ _________________________________________

# I have learnt from Dayang Sumbi that _________ _________________________________________

Jawaban:

# I have learnt many new words from Sangkuriang, they are heart, asked, disappoint, brought, love gave.

# I have learnt from the main character, Sangkuriang, that we must obey what our mother tell us to do.

# I have learnt from Dayang Sumbi that love from mother is eternal, also she will do anything for her son or daughter.

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)