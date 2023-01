Pengertian Asking and Giving Permission Beserta Contoh Ungkapan

Ilustrasi belajar - Simak pengertian dan contoh Asking and Giving Permission.

TRIBUNNEWS.COM - Bersikap sopan saat meminta izin adalah hal yang sangat penting agar mendapatkan jawaban atau respons yang baik dari pihak yang dituju.

Permintaan izin sendiri disebut dengan asking permission.

Asking berarti meminta, sedangkan permission berarti izin.

Setelah meminta izin, orang lain akan memberikan respons berupa giving atau refusing permission.

Dalam bahasa Inggris, asking of permissions adalah sebuah frasa atau ungkapan yang ditujukan untuk meminta izin kepada orang lain.

Namun, tidak semua tindakan asking of permissions tersebut mendapatkan persetujuan dari orang lain.

Ada orang yang menyetujui (giving permissions), namun ada juga yang menolak (refusing permissions).

Penolakan bisa terjadi atas dasar pertimbangan mereka terhadap satu atau dua hal yang tidak bisa dihindari.

Berikut ini contoh ungkapan Asking Permission dalam bahasa Inggris, dikutip dari basicenglishspeaking:

Asking Permission (Meminta Izin)

- Can I use your pen, please? (Bisakah saya menggunakan pena Anda?)

- Can I sit here? ( Bisakah saya duduk di sini?)

- Is it okay if I sit here? ( Apakah tidak apa-apa jika saya duduk di sini?)

- Can I ask you a question? ( Dapatkah saya mengajukan pertanyaan?)