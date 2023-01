Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 136 Semester 2, Warmer: Wall Race

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 136.

Pada halaman 136, siswa diminta mendiskusikan secara kelompok tentang Photoshop.

Kemudian siswa berlomba menuliskan kata yang berhubungan dengan Photoshop sebanyak-banyaknya.

Sebelum melihat kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 136

Warmer: Wall Race

Your teacher will divide the students into four groups.

Before you start your wall race, your teacher will give you time to discuss in pairs about Photoshop for 7 minutes.

After that, every student in each group will in turns race to the wall where the teacher has attached a piece of paper and write a noun or a verb related to photo editing.

The group that writes most nouns/verbs is the winner.

Answer:

Group 1:

- Croop

- Tool