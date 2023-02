Greeting and Leave-Taking dalam Bahasa Inggris: Pengertian dan Contohnya

TRIBUNNEWS.COM - Ungkapan yang sering digunakan saat komunikasi dengan orang lain yakni salam dan perpisahan.

Ketika bertemu seseorang kita biasanya akan menyapa dengan, "Apa kabar?"

Kemudian ketika akan berpisah juga mengucapkan kalimat perpisahan, seperti "Sampai jumpa".

Menurut kamus Merriam Webster, greeting berarti salam, dan Leave-Taking merupakan tindakan mengucapkan selamat tinggal.

Jadi, greeting adalah ekspresi dan gerak tubuh yang kita gunakan untuk mengatakan halo.

Sementara Leave-Taking adalah ekspresi dan gerak tubuh yang digunakan untuk mengucapkan selamat tinggal.

Berikut ini beberapa contoh ungkapan Greeting and Leave-Taking, dikutip dari ISW English:

Contoh Greeting

Hi/Hello (Hi Halo)

Good morning/afternoon/evening (Selamat pagi/siang/sore)

How are you?/How are you doing?/How do you do? (Apa kabar?/Apa kabarmu?/Apa kabarmu?)

How is it going? (Bagaimana kabarmu?

Contoh Leave-Taking

Good-bye/Bye-bye/Bye (Selamat tinggal/Sampai jumpa/Sampai jumpa)