Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 150 Semester 2, Task 1 dan Task 2

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 150.

Pada halaman 150, siswa berdiskusi tentang lagu-lagu (terutama yang berbahasa Inggris) yang menciptakan atau mempengaruhi kondisi emosional seseorang, membuat orang gembira, bersemangat, tenang, atau sedih.

Setelah itu, siswa akan mendengarkan lagu Heal the World, dan menentukan apa isi lirik lagu tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 150

Task 1: Work in pairs with your chair-mate.

People say that songs create mood. Do you agree with that?

Discuss with your chair-mate for 10 minutes about the songs that can influence your mood.

Answer:

Yes, i agree that song can creat mood someone.

Music can affect the human brain emotionally.

When we listening a song that really pumps you up and gets you going again.

But when we hear sad song, we can join in the sadness and dissolve in the song.

Happy song can make someone happy, and sad song can brings us to tears.