Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 151 152 Semester 2, Listening: Task 1, Task 2, Task 3

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 151 sampai 152.

Pada halaman 151 sampai 152, siswa diminta mendengarkan lagu Heal the World dan memperhatikan frasa mana yang mengandung pesan yang termaktub dalam lirik lagu.

Kemudian di Task 2 siswa diminta menuliskan pertanyaan terkait hal-hal yang berkaitan dengan lagu.

Untuk Task 3, siswa mengisi lirik lagu yang rumpang.

Sebelum melihat kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 151 - 152

Listening

Task 1: Listen to the song.

Now, let’s listen to the song played by the teacher.

While listening, do the following activity.

Cross the phrases from the list above (task 2) that are relevant with the song.

Answer:

1. Caring for other people

2. Solving world problem