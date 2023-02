Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 161, Associating: Sentences in the Passive Voice

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 161 semester 2. Terdapat soal terkait Sentences in the Passive Voice pada tugas Associating Chapter 8.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 161 semester 2.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 161, terdapat tugas Associating dalam Chapter 8.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 161 memuat soal terkait Passive Voice.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 161.

1.To state the objects’ identities

a.They are called ores. Title of Text: Rocks

b.These crystals are called gems. Title of Text: Rocks

c.Male chickens are called cockerels, ... Title of Text: Chickens

d.Female chickens are called hens. Title of Text: Chickens

e.Female cattle are called cows and the males are called bulls. Title of Text: Cows and Bulls

f.Female cattle that are reared for their milk are called dairy cows. Title of Text: Cows and Bulls

2.To state the materials that make the objects