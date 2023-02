Soal PTS, UTS Kelas 6 Bahasa Inggris Semester 2, Lengkap dengan Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) kelas 6 Bahasa Inggris semester 2.

Contoh soal PTS, UTS kelas 6 Bahasa Inggris terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Pada contoh soal PTS, UTS kelas 6 Bahasa Inggris tersebut dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban PTS, UTS kelas 6 Bahasa Inggris hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan soal PTS, UTS kelas 6 Bahasa Inggris terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PTS, UTS.

A. Berilah tanda silang (x) di depan huruf a,b,c atau d pada jawaban yang benar!

1. A : “ Could I borrow your pencil?”

B : .....................

a. You’re welcome

b. Of course

c. Yes, it is

d. Thank you

Jawaban: B

2. My father forbids me to swim in the river.

He says ....

a. Swim in the river !

b. No swim in the river !

c. Don’t swim in the river !

d. Doesn’t swim in the river !

Jawaban: C

3. We will do exercise on page. Our teacher says ....

a. Open your book

b. Close your book

c. Put your book

d. Pack your book

Jawaban: A

4. Precident, vice president, and minister are the .... government.

a. local

b. regional

c. central

d. international