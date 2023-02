Soal PTS, UTS Kelas 8 Bahasa Inggris Semester 2: Soal Pilihan Ganda dan Kunci Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) kelas 8 Bahasa Inggris semester 2.

Contoh soal PTS, UTS kelas 8 SMP Bahasa Inggris ini terdiri dari 15 soal pilihan ganda.

Pada contoh soal PTS, UTS kelas 8 Bahasa Inggris juga dilengkapi kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban PTS, UTS kelas 8 Bahasa Inggris ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan soal PTS, UTS kelas 8 Bahasa Inggris ini terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawabannya.

A. Pilihan Ganda

1. Dede: Do you think that Physics is a difficult lesson?

Wahyudi: I don’t think so. I think if we learn seriously, there are no difficult lessons including Physics.

According to the dialogue between Dede and Wahyudi, which sentence is the expression of asking for opinion?

A. I don’t think so.

B. there is no difficult lesson including Math

C. I think if we learn seriously

D. Do you think that Physics is a difficult lesson?

Jawaban: D