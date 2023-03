Kenalkan Profesi Advokat, Rima Baskoro & Partners Jadi Pemateri untuk 500 Anak di Sumba

TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangka menghadiri undangan Yayasan Jalin Mimpi Indonesia & English Goes To Kampung, Rima Baskoro & Partners menjadi pemberi materi untuk 500 anak-anak di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Acara ini diselenggarakan dari tanggal 2 hingga 5 Maret 2023 berlokasi di Lamboya Barat dan Kampung Yaro Wora, Sumba.

Dengan mengangkat bahasan tentang perkenalan terhadap profesi advokat dan dunia hukum, Rima Baskoro & Partners membuat bahan ajar berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di Sumba, mulai dari tingkat paud hingga SMA.

Tugas yang diberikan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan usia anak-anak di Sumba.

Ada mewarnai, menggambar, tebak kata, hingga menulis 1 paragraf. Semua tugas berkaitan dengan perkenalan terhadap profesi advokat.

Sekitar 500 anak Sumba pun terlihat antusias dengan penjelasan, diskusi, dan sesi tanya jawab tentang profesi advokat yang dipaparkan oleh tim Rima Baskoro & Partners.

Rima Baskoro, S.H., ACIArb. selaku Managing Partner Rima Baskoro & Partners, berharap agar materi perkenalan profesi advokat ini bisa menjadi pemantik tumbuhnya generasi advokat baru.

"Pengenalan profesi advokat ini penting agar anak-anak di Sumba bisa mendapatkan masukan dan pandangan tentang profesi yang kelak bisa menjadi cita-cita mereka, bahwa advokat bisa menjadi salah satu pilihan karier untuk mengakomodir idealisme anak-anak di Sumba." ungkap Rima dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Senin (6/3/2023).

Lebih lanjut, Rima yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Young Lawyers Committee Peradi ini percaya bahwa ini adalah salah satu bentuk menyiapkan generasi muda sedari dini, dan membesarkan generasi tidak hanya terbatas atau selalu kepada anak kandung sendiri.

“Ini merupakan pelaksanaan salah satu program di Rima Baskoro & Partners, yaitu Raising Brilliant People, yang memfokuskan kegiatannya pada pendidikan dan berbagi pengetahuan”, tambah Rima.

Dengan adanya kegiatan ini, Rima merasakan adanya kesamaan visi dan misi dengan Yayasan Jalin Mimpi Indonesia dalam program “Travel and Teach” dan kegiatan mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak Sumba oleh Yayasan English Goes To Kampung. Kesamaan visi dan misi tersebut adalah peningkatan pendidikan untuk masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak di Sumba.

Rima menyampaikan bahwa di Rima Baskoro & Partners, para advokat selain aktif menjalankan profesinya, juga terdapat inisiatif untuk berkegiatan sosial.

Ada tiga program yang senantiasa dilakukan oleh Rima Baskoro & Partners, yaitu Research Bustle Practice yang melaksanakan penelitian hukum dan penulisan jurnal akademik, Remit Back to Public yang memberikan konsultasi hukum gratis berkala kepada masyarakat, dan Raising Brilliant People untuk berbagi pengetahuan tentang hukum melalui program pelatihan, seminar, diskusi, pemateri, dan lain-lain.

Ditemui di tempat berbeda, Theofransus Litaay, S.H., L.L.M., PhD selaku Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda kolaborasi Yayasan Jalin Mimpi Indonesia, Yayasan English Goes To Kampung, dan Rima Baskoro & Partners.