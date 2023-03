Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 45 Kurikulum Merdeka, Viewing: Merdeka’s School Parade

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 45 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 45 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Section 4 dalam Chapter 1.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 45 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait bacaan berjudul SMP Merdeka’s School Parade .

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 45 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 45 Kurikulum Merdeka.

Section 4 - Viewing

c. Identify what happened in each picture. Use the questions in the box to help you. Number one has been done for you

Jawaban:

1. Participants: SMP Merdeka’s students, villagers

Actions: marched

Place: village

Objects: posters

2. Participants: Galang, Andre, Monita, and Pipit