Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 46 Kurikulum Merdeka, Viewing: Merdeka’s School Parade

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 46 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 46 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Section 4 dalam Chapter 1.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 46 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait bacaan berjudul SMP Merdeka’s School Parade .

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 46 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 46 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 45 Kurikulum Merdeka, Viewing: Merdeka’s School Parade

Section 4 - Viewing

d. Read the sentences below. Circle (T) if they are true or (F) if they are false based on the text.

1. School parade was one of the Independence Day celebration events in SMP Merdeka. (T) (F)

Jawaban: True

2. Galang and his friends watched the school parade excitedly. (T) (F)

Jawaban: False

3. The parade’s participants wore red and white attributes. (T) (F)

Jawaban: True