Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 2 Kurikulum Merdeka: Legend

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 2.

Pada halaman 2, siswa diminta memperhatikan gambar yang tersedia kemudian menjawab pertanyaan materi Legend secara berpasangan.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka Halaman 2

My Initial Understanding

Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 2.

Look at the picture and discuss the following questions with a partner.

Remember to respect each other’s answer.

1. What island of Indonesia is shown in the picture?

2. What do you know about that area?

3. Do you know any legend from that area? Tell us about it.

4. Do you know any legend that are passed down in your area? Compared to the area shown in the picture, is the legend in your area similar or different?

Answer:

1. The picture show Papua Island.

2. I think the area of Papua Island is large.