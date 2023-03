Kunci Jawaban PAI Kelas 2 SD Halaman 135 136 Kurikulum Merdeka, Bab 3: Ayo Berlatih

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 2 SD halaman 135 dan 136.

Pada buku PAI kelas 2 SD halaman 135 dan 136, terdapat tugas Ayo Berlatih yang termuat dalam bab 5.

Tugas pada buku PAI kelas 2 SD halaman 135 dan 136 memuat soal terkait materi Asyiknya Belajar Kisah Nabi Nuh a.s.

Sebelum melihat kunci jawaban PAI kelas 2 SD halaman 135 dan 136, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban PAI kelas 2 SD halaman 135 dan 136.

Ayo Berlatih

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, atau C!

1. Nabi Nuh a.s. adalah cicit dari Nabi ....

A. Adam a.s.

B. Idris a.s.

C. Hud a.s.

Jawaban: B

2. Ayah Nabi Nuh a.s. bernama ....

A. Lamik

B. Idris

C. Matta

Jawaban: A

3. Nabi Nuh a.s. urutan nabi yang ....

A. kedua

B. ketiga

C. keempat

Jawaban: B