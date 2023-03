Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 95 96 Kurikulum Merdeka, Worksheet 2.10

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 95 dan 96 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 95 dan 96 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Worksheet 2.10 dalam Chapter 2.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 95 dan 96 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait materi Describing Feelings.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 95 dan 96 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 95 dan 96 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 265 Aktivitas 14 Kurikulum Merdeka: Perdagangan Antarbangsa

Worksheet 2.10

a. What did the characters in the story feel? Work with a classmate and use an Adjective to complete the characters’ feelings.

Number one has been done for you.

Part 1

1. What did the Mother Duck feel when ive ducklings came out of the eggs?

Jawaban: She felt happy.

2. What did the yellow ducklings feel when they walked gracefully?



They were____________________.

Jawaban: They were proud/boastful.