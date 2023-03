Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 123 124 Kurikulum Merdeka, Progress Check 1

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 123 dan 124 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 123 dan 124 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Progress Check 1.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 123 dan 124 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait materi pada Chapter 1 dan Chapter 2.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 123 dan 124 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 123 dan 124 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 119 Kurikulum Merdeka, Worksheet 2.16

Progress Check 1

Read Made’s story about Jakarta’s Old City Tour and answer some questions related to the story

JAKARTA’S OLD CITY TOUR

Two years ago, I had a tour of Kota Tua or Jakarta’s Old City. I went there with my team after we participated in a wheelchair basketball competition in Jakarta. The competition was conducted to celebrate Indonesia’s Independence Day. To get to Kota Tua, we took the MRT and TransJakarta.

When we arrived at Kota Tua, a security guard checked our temperature and asked us to keep our masks on. She also made sure we checked in using our Peduli Lindungi.

The irst place we explored was the Jakarta History Museum. Then, we went to the Maritime Museum, Bank Museum, and Puppetry Museum. My favorite one was the Jakarta History Museum. I learned a lot about Batavia or known as Jakarta at present.

The next destination was Fatahillah square. Some people rode colorful bikes and some others took pictures of Dutch Architecture. The last place was the oldest building in Kota Tua named Batavia cafe to grab something to eat. After all, I enjoyed the tour, especially since the facilities were friendly for people

with disabilities like me.

Put a check (√) for each correct statement and a cross (X) for a false statement. Number one has been done for you.