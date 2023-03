Contoh Soal Ujian Sekolah, USP Bahasa Jepang Kelas 12 SMA Dilengkapi dengan Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Sekolah atau Ujian Satuan Pendidikan (USP) Bahasa Jepang kelas 12 beserta kunci jawaban.

Contoh soal Ujian Sekolah/UPS Bahasa Jepang kelas 12 ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Soal dan kunci jawaban Ujian Sekolah/UPS Bahasa Jepang kelas 12 ini, hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan contoh soal Ujian Sekolah/UPS Bahasa Jepang kelas 12 ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal Ujian Sekolah/UPS Bahasa Jepang kelas 12 ini.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !

1. Untuk menanyakan orang digunakan kata tanya ....

A. どれ

B. だれ

C. たれ

D. みて

E. あふれ

Jawaban: B

2. Kalimat “okurete sumimasen” artinya…

A. Maaf, saya terlambat

B. Bolehkan saya ke toilet

C. Mohon maaf

D. Bolehkan saya duduk

E. Semua jawaban salah

Jawaban: A

3. Urutkan susunan kalimat berikut dengan benar

imasu/wa/ni/shita/neko/tsukue/no

_

A. tsukue wa neko no shita n imasu

B. tsukue no shita wa neko ni imasu

C. neko wa tsukue no shita ni imasu

D. neko no tsukue wa shita ni imasu

E. semua jawaban salah

Jawaban: C

4. Kata かびん ditulis dalam bahasa indonesia adalah…

A. kaban

B. toire

C. kabin

D. tsukue

E. kubin