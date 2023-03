Contoh Soal Ujian Sekolah, USP Bahasa Inggris Kelas 6 SD Lengkap dengan Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Sekolah (US) atau Ujian Satuan Pendidikan (USP) mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 6 SD lengkap dengan jawaban.

Contoh soal ini dapat dijadikan sebagai laithan sebelum mengikuti ujian sekolah.

Namun siswa sebaiknya mengerjakan contoh soal tersebut sebelum menengok kunci jawaban yang tersedia.

Sementara itu, contoh soal ini hanya sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Contoh Soal Ujian Sekolah, USP Bahasa Inggris Kelas 6 SD

I. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c, atau d didepan jawaban yang benar!

1. The colour of apel is ...

a. Yellow

b. Green

c. Red

d. Orange

Jawaban: C

2. The Number before thirty two is ...

a. Thirty one