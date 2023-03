Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 126 Kurikulum Merdeka, Progress Check 1: Timun Mas

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 126 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 126 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Progress Check 1 bagian 3.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 126 Kurikulum Merdeka memuat soal untuk mengurutkan cerita berjudul Timun Mas - The Golden Cucumber.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 126 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 126 Kurikulum Merdeka.

Progress Check 1

Arrange the paragraphs into a proper story.

TIMUN MAS - THE GOLDEN CUCUMBER GIRL

Jawaban:

Paragraph 1

The story starts with the meeting of Buto Ijo and Mbok Srini Buto Ijo was a strong and mystical giant. Mbok was a childless old widow who lived on her own.

Mbok Srini asked Buto Ijo, to be blessed with a child. Buto Ijo gave her a large cucumber and asked her to vow that Mbok Srini would give her child when the time came.

Paragraph 2