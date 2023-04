Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 21 Kurikulum Merdeka: Activity 5

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 21.

Pada halaman 21, siswa diminta kembali mendengarkan teks cerita kemudian memperhatikan setiap tokoh yang ada dalam cerita untuk menjawab soal teka-teki.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 21

Activity 5

Listen to the legend one more time. Can you identify the character in the legend? Use a hyphen (-) to join two words. There are four character names that need a hyphen (-).

Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 21.

Across

3. A poor and hard working woman who got a severe pain but finally could be cured.

4. A nice prince who was being cursed, but finally got his luck.

5. A hardworking, brave and sincere girl who is also trustable.

Down

1. The second born daughter who is lazy and easily jealous.

2. A lazy and spoiled first-born daughter.

Answer: