TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 139 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 139 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Worksheet 3.4 Chapter 3.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 139 Kurikulum Merdeka memuat soal untuk memberi tanda silang pada pernyataan yang salah.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 139 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 139 Kurikulum Merdeka.

Worksheet 3.4

c. Cross (X) the instructions that are not right when washing hands.

1. _________ Wash hands with running water.

2. _________ Turn on the faucet when applying the soap.

3. _________ Rub hands for 10 seconds.

4. _________ Wash hands with clean water.

5. _________ Dry hands with a towel.

Jawaban: