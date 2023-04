Kunci Jawaban IPA Kelas 10 Halaman 206 Kurikulum Merdeka: Virus

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kurikulum Merdeka kelas 10 halaman 206.

Di halaman 206 Bab 8 tentang Pemanasan Global: Konsep dan Solusi pada bagian Latihan Soal Terpadu Soal B, membahas soal tentang virus.

Kunci jawaban mata pelajaran IPA Kurikulum Merdeka kelas 10 SMA dalam artikel ini, diperuntukkan sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Kunci jawaban IPA kelas 10 halaman 206 kurikulum merdeka tentang virus

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 10 Halaman 203 Kurikulum Merdeka: Pengukuran

Latihan Soal Terpadu Soal B

1. Berikut adalah ringkasan artikel yang berjudul “Inactivation of Viruses on Surfaces by Ultraviolet Germicidal Irradiation” yang ditulis oleh Chun-Chieh Tseng dan Chih-San Li.

Iradiasi kuman ultraviolet (UVGI) adalah metode yang menjanjikan untuk menonaktifkan virus.

Studi ini mengevaluasi efektivitas UVGI untuk virus pada permukaan medium berbasis gelatin dalam ruang paparan UV.

Pengaruh dosis UV, jenis asam nukleat virus dan kelembaban relatif terhadap keaktifan virus diteliti.

Dari keempat virus yang diuji, dosis UV 99 persen mengurangi virus 2 kali lebih tinggi daripada dosis UV 90 persen.

Virus pada permukaan dengan asam nukleat beruntai tunggal lebih rentan terhadap inaktivasi UV dibandingkan virus dengan asam nukleat untai ganda.

Untuk dosis UV pada 85 persen kelembaban relatif (RH) dapat mengurangi virus lebih tinggi dibandingkan pada kelembapan relatif 55 persen .

Singkatnya, hasil menunjukkan bahwa UVGI adalah metode yang efektif untuk inaktivasi virus pada permukaan.

Setelah penyinaran UV, urutan DNA mikroorganisme dapat membentuk dimer pirimidin, yang dapat mengganggu duplikasi DNA, serta menyebabkan kerusakan asam nukleat dan membuat virus tidak menginfeksi.