Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 47 48 Kurikulum Merdeka, Activity 3

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 47 sampai 48.

Pada halaman 47 sampai 48, siswa diminta mendiskusikan dan menyocokkan jawaban dengan teman sebangku.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 47-48

Reading: Activity 3

Read “The Goose Girl” story again. Answer the questions.

Compare and discuss your answer with your classmates’.

Access and retrieve

1. What is the story about?

Answer:

The story is about a princess who was sent to marry a prince of Bayern and fought for her stolen identity

2. What special abilities did the main character have that other characters in the story did not?

Answer:

The special ability that the main character had was speaking to animal and nature.