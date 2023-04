Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 189 Kurikulum Merdeka, Worksheet 4.3: Sungai Lestari

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 189 Kurikulum Merdeka.

Worksheet 4.3

c. Read the dialogue. Choose the correct answer.

1. When did Pak Rahmansyah like to come down to Sungai Lestari? When he ….

a. was a small boy

b. had time

c. came home

Jawaban: a. was a small boy

2. Who used to swim in Sungai Lestari? It was Galang’s …

a. best friend.

b. Galang’s sisters.

c. Galang’s father.

Jawaban: c. Galang’s father.

3. Why were there a lot of children swimming in the river?

a. There was no swimming pool.

b. Their parents used to swim there.

c. The river was clean.

Jawaban: c. The river was clean