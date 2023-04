TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 207 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 207 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Worksheet 4.9.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 207 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait dialog antara Andre, Monita, and Galang pada cerita komik.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 207 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 207 Kurikulum Merdeka.

Worksheet 4.9

b. Complete the following table based on the previous dialogue between Andre, Monita, and Galang.

1. The person said there was a lot of plastic trash in the oceans according to a video on YuTub.

2. The person asked how the oceans contained a lot of plastic trash.

3. The person said that many people threw plastic trash anywhere.

4. The person said plastic trash in the oceans was a danger to sea animals.

5. The person asked a question about an incident that happened to a sea turtle.

Jawaban:

1. Monita said that.

2. Andre asked that.

3. Galang said that.

4. Monita said that.

5. Monita asked that.

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)