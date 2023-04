Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 61 Kurikulum Merdeka, Activity 6

Pada halaman 61, siswa diminta menggaris kata-kata yang mengarahkan pada penggambaran deskripsi dari masing-masing karakter.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 61

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 210 Kurikulum Merdeka, Worksheet 4.10: True or False

Listening: Activity 6

Let’s learn more about the characters in ‘Puss in Boots’ tale.

Listen to the tale once more and match the descriptions (1-4) with the characters (a-d) in the story.

Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 61.

Answer:

Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 61.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 171 172 173 Kurikulum Merdeka Unit 2 My Online Class

*) Disclaimer:

- Kunci jawaban Bahasa Inggris di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.



(Tribunnews.com/Yurika)

Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka lainnya