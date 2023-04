Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 171 172 173 Kurikulum Merdeka Unit 2 My Online Class

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 171 172 173 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 171 172 173 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 4 yang membahas tentang My School Activities.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 171 172 173 Kurikulum Merdeka ada pada Unit 2 tentang My Online Class.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab beberapa soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 171 172 173 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 171 172 173 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 171 172 173 Kurikulum Merdeka:

Section 1 – Say What You Know

Look at the Picture 4.4. What are they doing?

Answer: They are doing online class.

Do you have online classes?

Answer:

a. If yes: Yes, I do have online classes.

b. If no: No, I do not have online classes.

If you do, does your online class have learning rules?