Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka Halaman 61 Activity 7

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 61.

Pada halaman 61, siswa diminta menemukan ungkapan-ungkapan yang digunakan sebagai penanda tokoh dan setting.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 61

Listening: Activity 7

Baca juga: Kunci Jawaban Biologi Kelas 11 Halaman 38 Kurikulum Merdeka: Aktivitas 2.6

Learn more about the expressions used in the story. Complete the table below.

Find the expressions used to introduce the characters and settings in each part of the story.

The first expressions were given as the example. You will need the expressions when you write or tell a tale.

Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 61 Activity 7.

Answer:

Characters

- A poor old Miller

- His three sons

- The eldest

- The second-born