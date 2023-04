Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 213 Kurikulum Merdeka, Section 4 - Language Focus

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 213 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 213 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Section 4 - Language Focus.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 213 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait bacaan tentang kura-kura yang terluka.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 213 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 213 Kurikulum Merdeka.

Worksheet 4.12

a. Complete the following Wh- questions with: (1) a subject (in bold) and (2) a base form of the verb (underlined) to answer the italicized phrases in the answers column.

What did ______________ in the ocean?

Answer: They saw an injured turtle in the ocean.

What did ______________ in the turtle’s nose?

Answer: They noticed something in the turtle’s nose.

What did ______________ initially?

Answer: They initially thought it was a worm.