Kunci Jawaban Pendidikan Agama Katolik Kelas 4 Halaman 13 Kurikulum Merdeka Bab 1: Mendalami Bacaan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Pendidikan Agama Katolik kelas 4 SD Kurikulum Merdeka halaman 13.

Dalam buku Pendidikan Agama Katolik Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka halaman 13, terdapat 4 soal pada bagian Ayo Mendalami.

Pada Bab 1 Aku Dipanggil untuk Berkembang Sub Bab Aku Mengembangkan Kemampuan Diriku ini, siswa mampu mengenal dan memahami kemampuan dirinya sehingga dapat mengembangkan dan mempergunakannya untuk menjalankan tugas panggilannya sebagai citra Allah.

Sebelum mengerjakan 4 soal di bagian Ayo Mendalami, sebaiknya siswa memahami Bab 1 terlebih dahulu.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Agama Katolik Kelas 2 SD Halaman 130 Kurikulum Merdeka Bab 5: Kitab Suci

Kunci Jawaban Pendidikan Agama Katolik Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Halaman 13

Ayo Membaca

George Saa, Putra Papua Juara Olimpiade Fisika Dunia

Sosok Septinus George Saa cukup terkenal.

Namanya pertama kali dikenal publik usai memenangkan lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004.

Bagaimana tidak? Ia berhasil dengan penemuan baru yang berjudul Infinite Triangle and Hexagonal Lattice Networks of Identical Resisto, Rumus Penghitung Hambatan antara Dua Titik Rangkaian Resistor.

George Saa memberi nama hasil temuannya "George Saa Formula".

Saat membuat makalah tersebut, ia masih berstatus murid SMA Negeri 3 Jayapura, Papua.

Dalam penelitiannya itu, ia digembleng khusus oleh Bapak Fisika Indonesia, Profesor Yohanes Surya.

Awal November 2006, ia harus mempresentasikan hasil risetnya di depan ilmuwan fisika di Polandia.