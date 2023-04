Kunci Jawaban PAI Kelas 11 Halaman 132 133 134 Kurikulum Merdeka: Penilaian Pengetahuan Bab 4

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 11 halaman 132 133 134 Kurikulum Merdeka.

Soal PAI kelas 11 halaman 132 133 134 Kurikulum Merdeka membahas materi pada Bab 4 tentang Menebarkan Islam dengan Santun dan Damai Melalui Dakwah, Khutbah, dan Tablig.

Berikut ini kunci jawaban PAI kelas 11 halaman 132 133 134 Kurikulum Merdeka, bagian pilihan ganda:

Penilainan Pengetahuan

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada pernyataan di bawah ini sebagai jawaban yang paling tepat!

1. Hendaknya khutbah, tablig dan dakwah yang dilakukan tidak bersifat seremonial, tetapi mencapai sasaran. Sebab itu, semuanya perlu wujud nyata melalui hal-hal berikut ini, kecuali … .

A. bil lisāni wal hāl

B. uswatun hasanah

C. mau’idhah hasanah

D. bil hikmah

E. bil ra’yi

Jawaban: E

2. Mulai zaman Nabi Adam As. sampai zaman Rasulullah Saw. serta diteruskan oleh generasi sampai akhir zaman, tujuan Dakwah Islamiyah tidak akan pernah berubah, yaitu … .

A. mengajar orang agar bisa membaca Al-Qur’an dengan tartil

B. mengubah perilaku manusia yang telah menyimpang dari aturan Allah

C. mengajak manusia mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya

D. menyeru manusia tentang indahnya surga dan seramnya neraka

E. menerapkan kaidah hukum fiqh dalam semua aspek kehidupan

Jawaban: C

3. Dakwah harus memiliki sasaran yang jelas, karena itu harus menggunakan metode. Berlandaskan Q.S. al-Nahl/16: 125, dijelaskan metode yang dilakukan dai berikut ini, kecuali … .

A. dakwah disampaikan dengan cara hikmah

B. dalam berdakwah harus di jalan Allah Swt.

C. dengan cara yang indah dan menyenangkan

D. apabila diperlukan boleh dengan cara berdebat kusir

E. adanya dialog yang baik antara dai dan yang didakwahi

Jawaban: D

4. Perhatikan Hadis di bawah ini! (pada buku)

Banyak hal yang memengaruhi keberhasilan tablig.