Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 87 Kurikulum Merdeka Activity 4

Listening: Activity 4

Read “Animal Farm” story again. Answer the questions. Compare and discuss your answer with your classmate’s.

1. What is the story about?

Answer:

The story is about a group of animals who took control of the farm they lived on.

2. Who is your favorite character? What do you like about him/her?

Answer:

I favorite character is Boxer.

Because despite he is ill but he insist to do his responsibilty untill the end.

3. Would you want to be that character? Why or why not?