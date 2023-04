Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 274 275 Kurikulum Merdeka, Worksheet 5.15

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 274 dan 275 Kurikulum Merdeka. Terdapat soal terkait bacaan berjudul Getting into the Band pada tugas Worksheet 5.15.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 274 dan 275 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 274 dan 275 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Worksheet 5.15.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 274 dan 275 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait bacaan Getting into the Band.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 274 dan 275 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 274 dan 275 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 273 Kurikulum Merdeka, Worksheet 5.14

Worksheet 5.15

b. Answer the questions with one word from the text.

1. Where did the band practice?

2. What did my friends put into the plastic bottles?

3. How did my friends and I make noises at the beach?

4. Who helped me practice at home?

5. Which audition did I feel very nervous about?

6. What did the leader tell me to do in the irst audition?