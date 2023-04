Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 118 Kurikulum Merdeka

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 118.

Pada halaman 118, peserta didik diminta mendiskusikan gambar yang disajikan.

Unit 4

My Initial Understanding

Look at the picture and discuss the following questions with your classmate.

Listen to your classmate carefully and respect each other’s opinion.

1. What do you see in the picture?

Answer:

A billboard and a tagline.

2. There is a tagline in the picture. What is the purpose of the tagline in the billboard?

Answer:

To give information to the reader.