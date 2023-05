Soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 6 SD/MI 2023, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Simak contoh soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 6 SD/MI, lengkap beserta kunci jawabannya.

Soal Ujian Sekolah, Bahasa Inggris Kelas 6 SD/MI ini, terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Kumpulan contoh soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 6 SD/MI ditujukan kepada orang tua atau wali untuk memandu proses belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban, pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal Ujian Sekolah, Bahasa Inggris Kelas 6 SD/MI ini.

Lalu, gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Baca juga: Soal Ujian Sekolah IPA Kelas 9 SMP/MTS 2023, Disertai dengan Kunci Jawabannya

Contoh Soal Ujian Bahasa Inggris Kelas 6 SD/MI

1. At one o'clock, people usually have ....

A. lunch

B. dinner

C. breakfast

D. suffer

Jawaban: A

2. On school-day I have breakfast ....

A. at seven o'clock

B. at half past six

C. before half past six

D. at five

Jawaban: C

3. Natasha got first rank in her class, she is very...

A. short

B. smart

C. bad

D. slim

Jawaban: B

4. Mr.Darman is a mechanic. He works at ....

A. school

B. hospital

C. gallery

D. garage

Jawaban: D