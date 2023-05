Soal Ujian Sekolah PAI Kelas 6 SD/MI 2023, Lengkap dengan Kunci Jawaban US

TRIBUNNEWS.COM - Contoh soal Ujian Sekolah PAI Kelas 6 SD/MI 2023, lengkap dengan kunci jawabannya.

Soal Ujian Sekolah, PAI Kelas 6 SD/MI 2023 ini terdiri dari beberapa sumber yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 3 Esai.

Kumpulan contoh soal Ujian Sekolah, PAI Kelas 6 SD/MI 2023 ini ditujukan kepada orang tua atau wali untuk memandu proses belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal Ujian Sekolah, PAI Kelas 6 SD/MI 2023 ini.

Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Contoh soal Ujian Sekolah, PAI Kelas 6 SD/MI 2023

1. Setiap bencana yang akan menimpa bumi dan semuanya telah di tulis dalam .....

A. Kitab suci orang lain

B. Kitab lauh mahfuz

C. Kitab furqan

D. Kitab Al hadid

Kunci Jawaban: B

2. Orang yang tidak percaya adanya qada dan qadar termasuk orang yang .....

A. Beriman

B. Ber islam

C. Munafik

D. Kafir

Kunci Jawaban: D

3. Siapakah nama nabi yang pernah dileparkan dari perahu ke laut ?

A. Nabi Musa AS.

B. Nabi Yusuf AS.

C. Nabi Yunus AS.

D. Nabi Ibrohim AS.

Kunci Jawaban: C

4. Apa mukjizat yang diberikan Alloh SWT. Kepada nabi Yunus AS. ?

A. Tidak mempan dibakar api

B. Tetap hidup walaupun dibuang ke dalam sumur

C. Tetap hidup didalam perut ikan paus besar

D. Selamat dari kejaram tentara raja Dikyanus

Kunci Jawaban: C