TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 213 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 213 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 5 yang membahas tentang This is My School.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 213 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 4 – Language Focus.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 213 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 213 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 213 Kurikulum Merdeka:

Section 4 - Language Focus

a. Now, complete the sentence using beside, between, behind, in front of, or across from.

1. The canteen is … the teacher's room

Beside

2. Pak Edo is… Ibu Ayu dan Pak Romy

Between

3. The library is… the principal's office

Across from

4. Andre is… Monica

Behind

5. Pipit is…Galang

In front of

*) Disclaimer:

- Kunci jawaban Bahasa Inggris di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)