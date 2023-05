TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 210 dan 211 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 210 dan 211 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 5 yang membahas tentang This is My School.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 210 dan 211 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 3 – Listening.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 210 dan 211 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 210 dan 211 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 210-211 Kurikulum Merdeka:

Section 3 - Listening

a. Listen to Audio 5.3. Pipit and Monita talk about directions to the teacher's room.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 210 dan 211 Kurikulum Merdeka.

Pipit : Monita, can you tell me where the teachers' room is?

Monita : Why do you want to go there?

Pipit : Ibu Ayu wants to meet me there after the school break.

Monita : Just go straight forward. Walk past the science laboratory and the library. Turn left. Go straight down. The teachers' room is beside the canteen.

Pipit : Oh, ok, but before I go to meet Ibu Ayu, I must go to the toilet first. Do you know where is it?

Monita : Well, you know the science laboratory, right? Walk past the laboratory and the library. Turn right. The girls' toilet is on your left beside the boys' toilet.