Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 64 Kurikulum Merdeka: Lest's Complete It

TRIBUNNEWS.COM – Inilah kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 untuk SMA/SMK/MA halaman 64 Kurikulum Merdeka.

Pada Buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 64 terdapat soal esai atau terbuka.

Siswa diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan terbuka yang ada pada halaman tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban ini, sebaiknya siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri.

Hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.

Lalu, orang tua atau guru dapat membantu mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban pada artikel ini.

Perlu diingat juga, kunci Jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga hanya menjadi referensi dan tidak bisa menjadi patokan jawaban yang benar.

Berikut soal beserta kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 64 Kurikulum Merdeka:

Soal buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 64 Kurikulum Merdeka. (static.buku.kemendikbu.go.id)

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 62 Kurikulum Merdeka: C. Discuss and Share

Complete the following sentences with ONE word from the infographics.

1. In order to lose weight, you need to avoid a sedentary lifestyle and begin to …………………… around.

Answer: move

2. Make sure you have enough gap between your dinner and your …………………….

Answer: bedtime

3. Talking about your problem may help you with mental health only if you …………………… the person you talk to.