Soal Ujian Sekolah Prakarya Kelas 9 SMP/MTs 2023, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah contoh soal Ujian Sekolah Prakarya Kelas 9 SMP/MTs, lengkap dengan kunci jawabannya.

Contoh soal Ujian Sekolah Prakarya Kelas 9 SMP/MTs dalam artikel ini, terdiri dari 20 pilihan ganda lengkap kunci jawaban.

Sebelum melihat kunci jawaban, ada baiknya siswa mencoba menjawab sendiri terlebih dahulu.

Setelah itu, siswa bisa mencocokkan jawaban yang ditulis dengan jawaban di bawah ini.

Pilihlah jawaban yang paling tepat dan berilah tanda silang (x) di depan huruf A, B, C, atau D pada soal di bawah ini!

1. Berikut ini adalah beberapa jenis produk kerajinan dari limbah pecahan keramik yaitu…

A. Hiasan gajah, vas hias, wadah pensil

B. Gayung, asbak, piring

C. Boneka, perabot rumah tangga, kap lampu

D. Aksesoris, anting-anting, gelang

Jawaban: A

2. Dalam pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis, sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 sampai dengan ....

A. 1000 C

B. 1300 C

C. 1500 C

D. 2000 C

Jawaban: B

3. Dalam pembuatan kerajinan keramik, tentunya di butuhkan alat-alat untuk membuat keramik tersebut, diantaranya adalah....

A. Butsir, rol, spon, alat pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran

B. Butsir, rol, spon, tali pemotong, alat putar kaki, alat putar tangan, tungku pembakaran

C. Butsir, rol, spon, alat pemotong, alat putar tangan, alat putar tangan, tungku pembakaran

D. Butsir, rol, spon, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran

Jawaban: D