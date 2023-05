Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 82 Kurikulum Merdeka: Listen and Answer

TRIBUNNEWS.COM – Inilah kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 untuk SMA/SMK/MA halaman 82 Kurikulum Merdeka.

Pada Buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 82 terdapat soal esai atau terbuka.

Siswa diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan terbuka yang ada pada halaman tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban ini, sebaiknya siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri.

Hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.

Lalu, orang tua atau guru dapat membantu mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban pada artikel ini.

Perlu diingat juga, kunci jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga hanya menjadi referensi dan tidak bisa menjadi patokan jawaban yang benar.

Berikut soal beserta kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 82 Kurikulum Merdeka:

Soal buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 82 Kurikulumum Merdeka. (static.buku.kemendikbu.go.id)

Niken : Hi, Sidar. How are you?

Samsidar : Not really good actually. My stomach hurts.

Niken : How did your stomach hurt? Was it because of something you ate?

Samsidar : don’t know. Probably yes.

Niken : What did you have?

Samsidar : That cireng with hot sambal.

Niken : Oh, no wonder.

Samsidar : My stomach hurts. What should I do?

Niken : First, take medicine for your stomachache. Then after it gets better you need to mind what you eat.

Always eat the right foods so you can stay healthy.

Samsidar : Right foods? What do you know about the right foods, Niken?

Niken : I know a lot about the right food. I read books on healthy foods.

Samsidar : Okay, what are the best foods to eat, then?

Niken : You should eat more fresh fruits and vegetables.

Samsidar : Okay.

Niken : Next, avoid highly fatty and greasy foods. Avoid too much sugar and caffeine too.

Samsidar : Right.

Niken : One last thing, don’t eat too much spicy food like that cireng and hot chilly you ate.

Samsidar : Oh …. Now my stomach hurts again. I need to go now.

Niken : Okay, see you then.

Questions:

1. What are the speakers talking about?

Answer: Samsidar's stomach hurts from eating spicy food

2. How does Samsidar feel about Niken knowing the right food to eat?

Answer: She know a lot about the right food, because she read books on healthy foods.