Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 228 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 228 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 5 yang membahas tentang This is My School.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 228 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 6 – Your Turn: Reading.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 228 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 228 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 228 Kurikulum Merdeka:

Section 6 - Your Turn: Reading

c. Circle T (True) or F (False) based on the text in Section 6a and schedule in Section 6b. If the statement is incorrect, make the correction in the space provided.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 228 Kurikulum Merdeka.

1. Pipit likes pencak silat because she can kick and punch a lot.

Answer: T (True)

2. Pak Amin teaches how to kick an opponent in a pencak silat match.

Answer: F (False) - Pak Amin teaches how to block an opponent in a pencak silat match

3. Pipit practices pencak silat on Tuesday, from 1 to 3 PM.

Answer: F (False) - Pipit practices pencak silat on Tuesday, from 3 to 5 PM