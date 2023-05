Soal OSN Matematika SD/MI 2023 Lengkap dengan Kunci Jawaban Olimpiade Sains Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Berikut soal Olimpiade Sains Nasional (OSN) Matematika SD/2023, lengkap dengan kunci jawabannya.

OSN SD tingkat provinsi dijadwalkan pada bulan Juni 2023.

Adapun jadwal pelasanakanaan OSN jenjang tahun 2023 terdapat pada Surat Edaran Balai pengembangan Talenta Indonesia Kemdikbudristek nomor 0742/J7.1/PN.01/2023 tentang Surat Pemberitahuan Pelaksanaan OSN-K dan OSN-P Jenjang SD SMP Tahun 2023.

Sebelum mengikuti OSN, siswa dapat mengerjakan beberapa contoh soal matematika ini.

Namun siswa sebaiknya mengerjakan contoh soal terlebih dahulu sebelum mengengok kunci jawaban.

Adapun contoh soal ini hanya sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

1. Rata-rata pendapatan 4 karyawan bagian produksi Rp.25.000,00 per hari, sedangkan rata-rata pendapatan semua karyawan bagian administrasi Rp.35.000,00 per hari. Jika rata-rata pendapatan semua karyawan bagian produksi dan administrasi Rp.31.000,00 per hari, maka banyak karyawan bagian administrasi adalah …

a. 6

b. 5

c. 4

d. 7

Jawaban: A

2. Terdapat tiga pasang kaos kaki berwarna putih, empat pasang kaos kaki cokelat, dan tiga pasang kaos kaki hitam dalam sebuah laci.