Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 131 Kurikulum Merdeka: Task 1, Let's Ponder

TRIBUNNEWS.COM – Inilah kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 untuk SMA/SMK/MA halaman 131 Kurikulum Merdeka.

Pada Buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 131 terdapat soal esai atau terbuka.

Siswa diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan terbuka yang ada pada halaman tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban ini, sebaiknya siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri.

Hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.

Lalu, orang tua atau guru dapat membantu mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban pada artikel ini.

Perlu diingat juga, kunci jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga hanya menjadi referensi dan tidak bisa menjadi patokan jawaban yang benar.

Berikut soal beserta kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 131 Kurikulum Merdeka:

Soal buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 131 Kurikulum Merdeka. (static.buku.kemendikbu.go.id)

1. What would happen if the hare won the race?

Answer: If the hare won the race he would still overestimates himself and being lazy because he knew that he still won because he was much faster than the tortoise.

2. What would happen if Malin Kundang’s mother forgave him?

Answer: Malin Kundang never became a stone and maybe Malin Kundang never learned from his mistakes.

*Disclaimer:

Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua dalam mendampingi proses belajar siswa.

Semua soal berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas.

