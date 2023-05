Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 174, Text Structure: Task 1

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 174.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 174, terdapat tugas Text Structure.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 174 memuat soal terkait bacaan berjudul Malin Kundang.

TEXT STRUCTURE

The text about Malin Kundang is narrative. Narratives are told or written using this text structure: orientation, complication, and resolution.

Task 1:

Discuss with a partner the answer to the following questions!1.When and where did the story happen?

Jawaban:

The story happened in a long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, Indonesia

2.Who were involved in the story?

Jawaban: