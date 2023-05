Soal PAT Bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 2, Penilaian Akhir Tahun dan Kunci Jawaban PAS, UAS

TRIBUNNEWS.COM - Contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Akhir Sekolah (UAS) Bahasa Inggris Kelas 1 SD/MI Semester 2 Kurikulum 2013.

Soal PAT, UAS Bahasa Inggris Kelas 1 SD/MI Semester 2 terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 5 esai.

Kumpulan soal PAT, UAS Bahasa Inggris Kelas 1 SD/MI Semester 2 ini ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak menghadapi Penilai Akhir Semester (PAS) atau Ujian Kenaikan Kelas (UKK).

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal PAT, UAS Bahasa Inggris Kelas 1 ini.

Lalu, gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Baca juga: Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 1 SD, Penilaian Akhir Tahun dan Kunci Jawaban PAS, UAS

Contoh Soal PAT, UAS Bahasa Inggris Kelas 1 SD/MI Kurikulum 2013

Pilihan Ganda

1. I like playing toy car, in indonesian .....

a. saya suka bermain sepeda

b. saya suka bermain mobil – mobilan

c. saya suka naik mobil

Kunci Jawaban: B

2. They are playing ......... ( sepak bola ) in the field.

a. badminton

b. doll

c. football

Kunci Jawaban: C

3. Dimas : ...... this is?

Empi : This is a ball.