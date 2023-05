Soal PAT PJOK Kelas 1 SD/MI Semester 2, Lengkap dengan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Akhir Semester 2 (UAS) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) Kelas 1 SD/MI.

Latihan soal PAT PJOK Kelas 1 SD/MI ini diambil dari materi PJOK Semester 2 Kurikulum 2013.

Orang tua/wali dapat menggunakan contoh soal PAT PJOK Kelas 1 SD/MI untuk membimbing anak dalam belajar.

Kunci jawaban soal PAT PJOK ini hanya untuk mengecek jawaban anak setelah mengerjakan soal.

Selengkapnya, simak soal PAT PJOK Kelas 1 SD/MI di bawah ini.

Berilah tanda silang (x) di depan huruf a, b, atau c di depan jawaban yang benar!

1. Melakukan gerak melompat dapat menyebabkan kaki kita menjadi ….

a. Besar

b. Kecil

c. Kuat

Jawaban: C

2. Agar otot kaki menjadi kuat, maka sebaiknya kita melakukan gerakan ….

a. Push up

b. Lari

c. Sit up

Jawaban: B

3. Untuk melatih renang anak-anak, sebaiknya dilakukan di kolam yang ….

a. Dalam

b. Lebar

c. Dangkal