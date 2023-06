Soal PAT PJOK Kelas 11 Semester 2, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) kelas 11 semester 2.

Contoh soal PAT atau Ujian Akhir Semester (UAS) PJOK kelas 11 semester 2 ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda, lengkap dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban PAT PJOK kelas 11 semester 2 ini hanya sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS).

Diharapkan siswa mengerjakan contoh soal PAT PJOK kelas 11 semester 2 terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PAT PJOK kelas 11 semester 2 ini.

Baca juga: Soal PAT PAI Kelas 11 Semester 2, Lengkap dengan Kunci Jawaban

Soal PAT PJOK Kelas 11 Semester 2 dan Kunci Jawaban

1. Konsep kebugaran jasmani dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan dan yang berkaitan dengan unjuk kerja keterampilan komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan yaitu…

A. Kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung, paru- paru, kelenturan sendi dan otot.

B. Kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung, paru-

paru, kecepatan dan kelincahan.

C. Kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung, paru- paru, kecepatan dan keseimbangan.

D. Kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung, paru-

paru, kecepatan dan power.

E. Kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung, paru- paru, kecepatan dan koordinasi.

Jawaban: A

3. Kemampuan seseorang untuk melakukan gerak dengan cepat mengubah arah tanpa kehilangan keseimbangan disebut….

A. daya tahan

B. kekuatan

C. kecepatan

D. Kelincahan

E. Power

Jawaban: D

4. Kemampuan seseorang untuk melakukan aktifitas jasmani dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih punya cadangan energi disebut….

A. daya tahan tubuh

B. kebugaran tubuh

C. kebugaran jasmani

D. keterampilan jasmani

E. kekuatan jasmani

Jawaban: C

5. Berikut ini adalah bentuk-bentuk latihan untuk kelincahan....

A. Lari bolak balik (shuttle run ) lari belok-belok

B. Lari belok-belok ( zig-zag ) lari 10 meter

C. Vertical jump, push up, sit up

D. Lari 12 menit, lari 100 meter

E. Lari pindahkan benda, lari lompati rintangan