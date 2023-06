Soal PAT Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 2, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) Bahasa Inggris kelas 7 semester 2.

Contoh soal PAT Bahasa Inggris kelas 7 semester 2 terdiri dari 20 soal pilihan ganda, lengkap dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Inggris kelas 7 semester 2 hanya sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS).

Diharapkan siswa mengerjakan contoh soal PAT Bahasa Inggris kelas 7 semester 2 terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PAT Bahasa Inggris kelas 7 semester 2 ini.

Soal PAT Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 2 dan Kunci Jawaban

1. A place where aircraft regularly take off and land, with buildings for passengers to wait in. ..

A. Gas station

B. Train station

C. Airport

D. Parking Area

Jawaban: C

2. There .... a small cat playing with some toys.

A. Is

B. Are

C. Am

D. Have

Jawaban: A

3. Nabila: I got this thing from my uncle. I forget what it’s called, umm, it’s round and it’s long and it’s used for looking at the starts.

Dimas: Do you mean a ....?

Nabila: Yes! That’s it!

A. Microscope

B. Telescope

C. Scissor

D. Glasses

Jawaban: B

4. Salsa: Mom, I am home. What are you cooking? It smells so good.

Mrs. Anang: I am making fruit pudding, please chill it first in the ....

A. Cupboard

B. Refrigerator

C. Microwave

D. Bowl

Jawaban: B